V okviru finančne perspektive 2014-2020 pod okriljem ministrstva za naravne vire uresničenih 140 projektov

Ljubljana, 2. februarja - Ministrstvo za naravne vire in prostor je v okviru finančne perspektive za obdobje 2014-2020 za 140 projektov namenilo skupno več kot 700 milijonov evrov, so objavili na ministrstvu. Med zaključenimi projekti so izpostavili protipoplavne ureditve na porečju Gradaščice in Selške Sore, ki so se v lanskih poplavah že izkazale kot učinkovite.