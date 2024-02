Pust po pojasnilu etnologov čas okrepljenega pomena dediščine in medsebojne povezanosti

piše Polona Šega

Ljubljana, 7. februarja - Pust ni samo čas zabave. Tam, kjer ohranjajo značilne šege, se v tem obdobju okrepita pomen krajevne pustne dediščine in medsebojna povezanost. Prav tako se povečata občutka pripadnosti in sodelovanja. Pri tem imajo veliko vlogo fantovske skupnosti in šole, ugotavljajo etnologi.