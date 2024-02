V Parizu po ena zmaga za slovenski judoistki

Pariz, 2. februarja - Slovenski tekmovalki Maruša Štangar in Kaja Kajzer sta hitro končali nastope na olimpijski generalki v Parizu. Judoistki sta z zmago in s porazom začeli slovenske nastope na grand slamu v Parizu. V soboto nastop čaka tudi svetovno podprvakinjo in evropsko prvakinjo Andrejo Leški.