Pri Mariborčanu policisti našli kokain in naboje

Maribor, 2. februarja - Policisti so v sredo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami opravili hišno preiskavo pri državljanu Slovenije, stanujočem na območju Maribora. Pri tem so mu med drugim zasegli približno 100 gramov kokaina, 58 kosov ekstazija in 25 nabojev, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.