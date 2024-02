Nekdanjemu uslužbencu Cie 40 let zapora zaradi izdaje tajnih podatkov

New York, 2. februarja - Nekdanji programer ameriške obveščevalne agencije Cia Joshua Schulte je bil v četrtek obsojen na 40 let zapora zaradi kraje in razkritja zaupnih podatkov ter posedovanja otroške pornografije. Po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva je Schulte razkril več kot 8700 dokumentov in s tem izvedel največjo krajo zaupnih informacij v zgodovini Cie.