Mirko Vičević še štiri leta s slovensko reprezentanco

Ljubljana, 2. februarja - Mirko Vičević, ki je konec lanskega leta prevzel vodenje slovenske vaterpolske reprezentance, bo izbrano vrsto vodil še cel naslednji olimpijski cikel do Los Angelesa 2028, so danes potrdili na Vaterpolski zvezi Slovenije. Slovenija je letos na evropskem prvenstvu na Hrvaškem pod njegovim vodstvom dosegla eno zmago in na koncu zasedla 14. mesto.