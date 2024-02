Kriminalisti prijeli 40-letnika, ki je izsiljeval dopisovalca z njegovo domnevno mladoletno hčerko

Krško/Novo mesto, 2. februarja - Kriminalisti Policijske uprave Novo mesto so v začetku januarja prijeli in kazensko ovadili 40-letnika z območja Krškega. Ta je od moškega, ki naj bi si dopisoval z njegovo domnevno mladoletno hčerko, izsilil več kot 20.000 evrov, tudi potem ga ni nehal izsiljevati. 40-letnik je trenutno v priporu, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.