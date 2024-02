Povpraševanje po krofih v pustnem času višje tudi za 500 odstotkov

Ljubljana, 5. februarja - V pustnem času so zadostne zaloge krofov v slovenskih pekarnah in trgovinah ključnega pomena, saj povpraševanje po tej slaščici med pustnim rajanjem vsako leto naraste. Večina pekarn v pustnem času močno poveča proizvodnjo krofov, nekatere tudi za več kot 500 odstotkov. Najbolj priljubljeni so še vedno krofi z mareličnim nadevom.