Pred 150 leti rojstvo "matere modernizma" Gertrude Stein

Washington, 3. februarja - Ameriška avantgardna pisateljica, pesnica, dramatičarka in zbirateljica Gertrude Stein se je rodila v ZDA na današnji dan pred stoletjem in pol. Večino svojega življenja je preživela v Franciji. Velja za eno od najvplivnejših književnic 20. stoletja. Pogosto so jo imenovali "mati modernizma".