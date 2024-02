Lendavsko gospodarstvo nad pomurskim povprečjem

Lendava, 2. februarja - Lendavsko gospodarstvo je nad pomurskim povprečjem; v zadnjih letih so se tam nekateri gospodarski kazalniki celo potrojili. To je po mnenju župana Janeza Magyarja, ki se je danes srečal s tamkajšnjimi gospodarstvenik, podjetniki, direktorji javnih zavodov in člani občinskega sveta, posledica dobre povezovalne klime v lokalni skupnosti.