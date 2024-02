Na posvetu opozorili na težave pri dostopnosti do ambulant na primarni ravni

Brdo pri Kranju, 2. februarja - Predstavniki institucij, ki zastopajo pravice pacientov, so na novinarski konferenci v okviru posveta o dostopnosti do ambulant na primarni ravni spregovorili o izkušnjah pacientov. Med drugim so izpostavili težave pacientov pri uporabi digitalnih orodij, kot so portali za paciente, ponekod je težava tudi nedosegljivost ambulante po telefonu.