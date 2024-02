Ljubljanska borza uvodoma z rastjo

Ljubljana, 2. februarja - Ljubljanska borza je zadnji dan trgovalnega tedna začela v plusu. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je do 11.30 pridobil 0,28 odstotka. Največjo rast, prek 0,80-odstotno, beležijo delnice Cinkarne Celje in Petrola. Najprometnejše so medtem delnice Krke in Save Re. Z vsakimi od njih je bilo doslej prek 70.000 evrov prometa.