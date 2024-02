Na okrogli mizi enotni, da morajo novinarji nadaljevati zahteven boj proti dezinformacijam

Ljubljana, 2. februarja - Novinarji imajo v boju proti dezinformacijam v procesu pred volitvami, tudi bližajočimi evropskimi, pomembno vlogo, a je njihovo delo zelo zahtevno, so poudarjali udeleženci današnje okrogle mize Evropske volitve in dezinformacije - kaj lahko storimo mediji? Ob tem so se strinjali, da je boj proti dezinformacijam nujno nadaljevati.