SDT po hišnih preiskavah tudi na Molu in pri Jankoviću preiskuje 19 osumljenih hudih kaznivih dejanj

Ljubljana, 2. februarja - Po hišnih preiskavah, ki so jih kriminalisti prejšnji teden med drugim izvedli na Mestni občini Ljubljana (Mol) in pri Zoranu Jankoviću, so s Specializiranega državnega tožilstva (SDT) sporočili, da usmerjajo postopek zoper 19 osumljenih. Preiskujejo sistemsko korupcijo v državni upravi pri pridobivanju gradbenih dovoljenj in zlorabo sredstev Mola.