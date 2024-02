Januarja na NIJZ prejeli 65 prijav primerov oslovskega kašlja, v lanskem letu 120

Ljubljana, 2. februarja - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so v letošnjem letu do 1. februarja prejeli 65 prijav primerov oslovskega kašlja, v celotnem lanskem letu pa 120. Medtem je v času pandemije covida-19 upadla precepljenost predšolskih in šolskih otrok proti različnim boleznim, tudi proti oslovskemu kašlju, so navedli na spletnih straneh NIJZ.