V Trstu izdelali najtežjo jekleno vrv na svetu

Trst, 4. februarja - V tovarni avstrijskega proizvajalca vrvi Teufelberger Redaelli v Trstu so izdelali 495,9162 tone težko in več kot štiri kilometre dolgo jekleno vrv ter s tem postavili nov Guinessov rekord. Izdelava rekordno težke vrvi je trajala sedem mesecev, pri tem pa je sodelovalo več kot 50 delavcev in tehnikov, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.