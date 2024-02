Mariborski sistem souporabe koles pri milijonu izposoj

Maribor, 2. februarja - V Mariboru so danes predali v uporabo novo postajo v sistemu souporabe koles Mbajk, ki so ga zagnali pred slabima dvema letoma. Postaja ob Dravi pri dvoetažnem mostu je 27. v mreži, kmalu pa naj bi odprli še dve postaji na Lentu. Po besedah Andraža Mlakerja iz občinskega urada za komunalo, promet in prostor so že blizu milijona izposoj.