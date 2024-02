Tedenski pregled - svet od 2. do 8. 2.

Ljubljana, 9. februarja - ZDA so napadle cilje proiranskih milic v Siriji in Iraku, ameriška in britanska letala so znova napadla hutijevske cilje. Izrael je ofenzivo razširil na jug Gaze, pogovori o premirju za zdaj niso uspešni. V Ukrajini so razrešili poveljnika vojske Valerija Zalužnega. Pakistan je ob volitvah pretresalo nasilje. Britanski kralj Karel III. ima raka.