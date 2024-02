Peti novinec v Mariboru Etienne Beugre

Ankara, 2. februarja - Triindvajsetletni napadalec Slonokoščene obale Etienne Beugre je peta okrepitev slovenskega nogometnega prvoligaša Maribora v zimskem prestopnem roku. Beugre je podpisal pogodbo do poletja 2025, na prihod v Maribor pa bo še treba počakati do ureditve vizuma, so zapisali Mariborčani.