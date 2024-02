Curry in Davis med rezervisti za tekmo zvezd lige NBA

Indianapolis, 2. februarja - V severnoameriški košarkarski ligi NBA so znani rezervisti, ki so bili izbrani za tekmo zvezd, All-Star. Gre za vsakoletno revijalno tekmo, ki bo letos 18. februarja v Indianapolisu. Med rezervisti sta tudi košarkarja Golden State Warriors Stephen Curry in LA Lakers Anthony Davis. Že pred tem so bili znani člani začetnih peterk.