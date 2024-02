Nenadejan poraz Keltov v NBA, kratkohlačniki do nove zmage

Boston, 2. februarja - Košarkarji Los Angeles Lakers so brez poškodovanih zvezdnikov Anthonyja Daviesa in LeBrona Jamesa presenetljivo dobili dvoboj rekordnih prvakov lige NBA proti Boston Celtics in zmagali s 114:105. Pri gostih iz Kalifornije je Austin Reaves dosegel 32 toč. Za Kelte, najboljšo ekipo lige NBA, je bil to šele 12. poraz v sezoni ter komaj tretji doma.