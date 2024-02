Apple s 34 milijard dolarjev četrtletnega dobička

New York, 2. februarja - Ameriški tehnološki velikan Apple je v zadnjem lanskem četrtletju zabeležil skoraj 34 milijard dolarjev čistega dobička, kar je 13 odstotkov več kot v enakem predlanskem obdobju. Prihodki so narasli za dva odstotka na 119,6 milijarde dolarjev, poroča tiskovna agencija AFP. Rast dobička in prihodkov je posledica dobre prodaje iphonov.