Pregled - šport, 1. 2. (četrtek)

VALENCIA - Slovenski kolesar Matej Mohorič je zmagovalec druge etape 75. dirke po Valencii od Canalsa do La Valldigne (162,7 km). Za 29-letnika iz Podblice pri Kranju je to prva zmaga v sezoni in skupno 24. v karieri. V skupnem seštevku je član Bahrain-Victoriousa napredoval s sedmega na drugo mesto.

GANGWON - Slovenska reprezentanca je zimske olimpijske igre mladih v južnokorejskem Gangwonu končala s šestimi kolajnami. V Gangwonu je slovenske barve zastopalo 29 mladih športnikov in športnic, ki so nastopali v devetih športih.

LJUBLJANA - Slovenski alpski smučar Štefan Hadalin se je pri 28 letih starosti odločil za konec tekmovalne poti v vrhunskem smučanju. Član slovenske ekipe za svetovni pokal v tehničnih disciplinah, svetovni podprvak v kombinaciji iz 2019, po zdravstvenih težavah, ki so ga pestile v zadnjih sezonah, nikakor ni več našel poti nazaj med najboljše.

BRDO PRI KRANJU - Slovenska nogometna reprezentanca je izbrala še junijska pripravljalna tekmeca za priprave na evropsko prvenstvo. Varovanci Matjaža Keka se bodo tik pred odhodom v Nemčijo pomerili z Armenci in Bolgari, so zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije.

NASHVILLE - Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so pred premorom za tekmo zvezd All-Star v severnoameriški ligi NHL gostovali v Nashvillu. Kralji so premagali Nashville Predators s 4:2 in tako boljše volje odhajajo na krajši premor, saj so prekinili črn niz štirih zaporednih porazov. Kopitar ni osvojil točke.

MINNEAPOLIS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA doživeli poraz na gostovanju v Minneapolisu pri vodilni ekipi zahodne konference. Košarkarji domače zasedbe Minnesota Timberwolves so bili od teksaških gostov boljši s 121:87. Pri Dallasu je manjkal prvi zvezdnik Slovenec Luka Dončić, že dlje časa je odsoten tudi Kyrie Irving.

STUTTGART - Sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Lewis Hamilton bo v sezoni 2025 dirkal za Ferrari, sta Britanec in moštvo Mercedesa potrdila na uradni spletni strani. Devetintridesetletnik iz Stevenagea je izkoristil klavzulo, ki mu omogoča odhod iz ekipe, s katero je skupno pot začel leta 2013.