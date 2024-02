Mesarič na mestu predsednika strokovnega sveta AZS zamenjal Šobo

Ljubljana, 1. februarja - Lado Mesarič je na mestu predsednika strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (AZS) sporazumno zamenjal Alberta Šobo, so soglasno odločili na seji v Ljubljani, za to odločitev je glasoval tudi Šoba. Na seji so tudi ugotovili, da bodo za leto 2023 dosegli rekordnih dva milijona evrov prihodkov.