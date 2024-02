Berlin, 3. februarja - Poraba piva v Nemčiji že od 90. let prejšnjega stoletja pada. Izjema je bilo leto 2022, ko so nemški pivovarji prodali malenkost več piva kot leto prej. Lani so ga prodali 8,4 milijarde litrov, kar je 4,5 odstotka manj kot leta 2022, so ta teden objavili nemški statistiki.