Ob svetovnem dnevu mokrišč poziv k razmisleku o njihovem pomenu za blaginjo ljudi

Ljubljana, 2. februarja - Ob svetovnem dnevu mokrišč, ki ga praznujemo danes, na ministrstvu za naravne vire in prostor izpostavljajo pomen mokrišč za blaginjo ljudi. Ta med drugim predstavljajo zibelko biotske raznovrstnosti, vir pitne vode in so izjemnega pomena za blaženje ter prilagajanje na podnebne spremembe.