Pevka Taylor Swift tarča napadov Trumpa in njegovih podpornikov

New York, 1. februarja - Priljubljena ameriška pevka Taylor Swift doživlja vse več napadov bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa in njegovih podpornikov v pričakovanju, da bo kmalu izrazila podporo ponovni izvolitvi demokratskega predsednika Joeja Bidna, poročajo ameriški mediji. Najbolj jih je strah, da bo to storila na finalni tekmi lige ameriškega nogometa NFL.