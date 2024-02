Savinjski in koroški župani za finančno razbremenitev občin

Mozirje, 1. februarja - Župani občin savinjske in koroške regije so se danes na regijskem srečanju zavzeli za finančno razbremenitev občin. Izpostavili so tudi potrebe v aktualni finančni perspektivi za črpanje EU sredstev, visoke stroške na področju institucionalnega varstva, izzive stanovanjske politike in potrebo po vzpostavitvi ustreznih plač občinskih funkcionarjev.