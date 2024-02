Latvijske oblasti reprezentancam prepovedale igranje proti Rusiji in Belorusiji

Riga, 1. februarja - Latvijski parlament je danes sprejel zakon, ki reprezentancam v vseh športih zaradi solidarnosti in podpore Ukrajini prepoveduje igranje dvobojev proti Rusiji in Belorusiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ukrep je 100-članski parlament sprejel s 74 glasovi za in 11 proti.