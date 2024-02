Mohorič z izjemnim spustom do etapne zmage po Valencii

Valencia, 1. februarja - Slovenski kolesar Matej Mohorič je zmagovalec druge etape 75. dirke po Valencii od Canalsa do La Valldigne (162,7 km). Za 29-letnika iz Podblice pri Kranju je to prva zmaga v sezoni in skupno 24. v karieri. V skupnem seštevku je član Bahrain-Victoriousa napredoval s sedmega na drugo mesto.