Vreme: Ponoči se bo razjasnilo

Ljubljana, 1. februarja - Ponoči se bo prehodno delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo deloma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo lahko občasno pojavila tudi ob morju. V nedeljo in v ponedeljek bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod bo deloma jasno. Zapihal bo jugozahodni veter, topleje bo.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je globoko ciklonsko območje. Oslabljena hladna fronta vpliva na vreme pri nas predvsem s povečano oblačnostjo. Za njo bo v višinah dotekal k nam prehodno nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sprva bo ponekod na avstrijskem Štajerskem, na Madžarskem ter na severovzhodu Hrvaške rahlo deževalo, ponoči pa se bo prehodno delno razjasnilo. V petek bo v krajih zahodno od nas delno jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno.