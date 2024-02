Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 1. februarja - Indeksi na newyorških borzah so se v začetku današnjega trgovanja dvignili nad izhodišča. Vlagatelji so po ocenah analitikov kljub napovedi ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), da zniževanja obresti še ni pred vrati, uspeli ohraniti nekaj optimizma, poroča francoska tiskovna agencija AFP.