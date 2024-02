Iranska revolucionarna garda naj bi zapustila položaje ob sirsko-iraški meji

London/Damask, 1. februarja - Pripadniki iranske revolucionarne garde so v pričakovanju ameriškega napada zapustili svoje položaje ob sirsko-iraški meji, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu. Po besedah vodje observatorija Ramija Abdela Rahmana so nekateri odšli v Damask, drugi v Teheran, nekatere pa so premestili znotraj Sirije.