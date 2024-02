Društvo in sindikat novinarjev: Zakon o medijih mora zagotoviti ustreznejše financiranje medijev

Ljubljana, 1. februarja - Društvo novinarjev meni, da predlog zakona o medijih ne zagotavlja pogojev za celovito obveščenost in medijsko raznolikost. Mediji po njihovem mnenju potrebujejo večjo podporo države od predvidene. Kritični so tudi do ohranjanja projektnega financiranja. Sindikat novinarjev tudi ocenjuje, da način za financiranje prek razpisov ni najbolj ustrezen.