Distributerji zadovoljni s povpraševanjem po obveznicah, težav ne zaznavajo

Ljubljana/Maribor, 1. februarja - V bankah NLB in Nova KBM ter borzno-posredniški družbi Ilirika, ki kot distributerji sodelujejo pri izdaji obveznic za državljane, so s povpraševanjem po njih na prvi dan vpisa zadovoljni. Kot so navedli za STA, pri postopku vpisovanja doslej niso zaznali težav. Obveznice so dostopne na 249 vpisnih mestih po državi.