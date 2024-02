Izstop štirih občin iz Javnega podjetja Prlekija skrbi soustanoviteljice

Apače/Gornja Radgona/Sveti Jurij ob Ščavnici, 1. februarja - Župani občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici so presenečeni nad izstopom štirih prleških občin iz Javnega podjetja Prlekija, ki v osmih občinah desnega brega reke Mure skrbi za oskrbo z vodo ter odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Zelo so zaskrbljeni za usodo podjetja in za vse zaposlene, so zapisali v skupni izjavi.