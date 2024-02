Greti Thunberg sodijo v Londonu zaradi kršenja javnega reda

London, 1. februarja - Na sodišču v Londonu se je danes začelo sojenje švedski okoljski aktivistki Greti Thunberg in še štirim drugim okoljskim aktivistom zaradi udeležbe na lanskem protestu proti energetskemu sektorju v britanski prestolnici. Obtoženi so kršenja javnega reda in miru ter upiranja organom pregona. Vsi so se že izrekli za nedolžne na uvodnem zaslišanju.