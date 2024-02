Leto dni po potresu v Turčiji še vedno vidne hude posledice

Ankara, 4. februarja - V torek bo minilo leto dni od katastrofalnega potresa, ki je stresel jug Turčije in sosednjo Sirijo ter zahteval skoraj 60.000 življenj. Številni še vedno živijo v začasnih bivališčih ter so odvisni od državne in mednarodne pomoči. Vlada v Ankari si prizadeva, da bi razseljenim zagotovila obljubljene nove domove.