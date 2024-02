Knjiga Shaping Revolutionary Memory o produkciji spomenikov v socialistični Jugoslaviji

Ljubljana, 2. februarja - V Atriju ZRC je v četrtek potekal pogovor o knjigi Shaping Revolutionary Memory: The Production of Monuments in Socialist Yugoslavia. Knjiga, jo je izdalo Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, prinaša pregled produkcije spomenikov v socialistični Jugoslaviji, posvečenih protifašističnemu in narodnoosvobodilnemu boju in socialistični revoluciji.