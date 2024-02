Krško, 3. februarja - S prerezom traku so minuli torek v Krškem odprli nove prostore Kariernega centra Posavje, katerega namen je predvsem spodbujanje zaposlovanja mladih in pridobivanje kompetenc za njihovo boljšo zaposljivost. Skupna vrednost naložbe, ki jo je omogočila Mestna občina Krško, je nekaj več kot 270.000 evrov, so sporočili z občine.