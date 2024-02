Kontroverzni salvadorski predsednik Bukele po nov mandat

San Salvador, 4. februarja - V srednjeameriški državi Salvador bodo danes predsedniške volitve, na katerih bo nov mandat po napovedih anket osvojil priljubljeni in hkrati kontroverzni 42-letni predsednik Nayib Bukele, čeprav mu to uradno prepoveduje ustava. Kljub uspešnemu boju proti nasilju tolp mu številni očitajo avtokratsko vladanje in kršitve človekovih pravic.