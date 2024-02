Pri 18-letniku med drugim našli pištolo in pripomočke za izdelavo eksploziva

Dravograd, 1. februarja - Na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje so dravograjski policisti opravili hišno preiskavo pri 18-letniku iz okolice Dravograda. Pri tem so našli in zasegli pištolo, drogo, več pirotehničnih izdelkov, smodnik in z eksplozivom napolnjene tulce. Policisti bodo 18-letnika kazensko ovadili.