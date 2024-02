Berlinale s pozivom za svobodo potovanja in izražanja za iranska filmska ustvarjalca

Berlin, 1. februarja - Berlinale je pred kratkim sporočil, da je iranska drama Keyke mahboobe man režiserjev Marjam Mogadam in Behtaša Sanaiha uvrščena v tekmovalni program letošnjega 74. Berlinala. Danes so v Berlinu zahtevali svobodo potovanja in izražanja za oba iranska filmskima ustvarjalcema, ki so jima doma izrekli prepoved potovanja in zasegli potna lista.