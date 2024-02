Na Inštitutu 8. marec pripravili spletno stran o reproduktivnih pravicah, splavu in kontracepciji

Ljubljana, 1. februarja - Na Inštitutu 8. marec so pripravili spletno stran Moja odločitev, na kateri so zbrali informacije o reproduktivnih pravicah, splavu in kontracepciji. Po besedah direktorice inštituta Nike Kovač se namreč na portalih pojavljajo številne laži in manipulacije, zato so želeli pripraviti stran s strokovnimi informacijami, ki so pomembne pri odločanju.