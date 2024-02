Berlusconijeva vila na Sardiniji naprodaj za 500 milijonov evrov

Rim, 1. februarja - Dediči preminulega nekdanjega italijanskega premierja Silvia Berlusconija so se odločili za prodajo njegove razkošne vile ob obali Sardinije. Posestvo, ki se razteza na več kot 100 hektarjih in kjer je Berlusconi dopustoval z najvplivnejšimi svetovnimi voditelji, je naprodaj za 500 milijonov evrov, je v sredo poročal časnik Financial Times.