Shell lani zaradi nižjih cen energentov prepolovil dobiček

London, 1. februarja - Britanski energetski velikan Shell je lani ustvaril 19,4 milijarde dolarjev čistega dobička (okoli 17,8 milijarde evrov), kar je za polovico manj kot v 2022, ko se je dobiček ustavil pri 42,3 milijarde dolarjev (okoli 39 milijard evrov). Kot so pojasnili v družbi, so k temu prispevale predvsem nižje cene nafte in plina.