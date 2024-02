Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 1. februarja - Nevarnost snežnih plazov je majhna, prve stopnje, snežna odeja je večinoma stabilna in dobro povezana. Okoli grebenov in sedel so področja z napihanim snegom, kjer se ob veliki obremenitvi lahko sproži manjši plaz kložastega snega, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Številna območja so trda in poledenela, zato je velika nevarnost zdrsa. Na prisojnih pobočjih se je sneg vsakodnevno ojužil in ponoči pomrznil, na izrazitih prisojah je vedno več kopnih mest. Danes se sneg zaradi oblačnosti ne bo tako izrazito ojužil. V senčnih legah je sneg skorjast in se večinoma predira, na posameznih mestih je še nekaj suhega snega, ponekod nastaja srež. Vetru izpostavljene lege so trde in pomrznjene, ponekod je spihano do tal ali do stare, trde podlage. Še so prisotne stare klože, ki so večinoma dobro sprijete s podlago.

Še vedno se nadaljuje obdobje suhega vremena. Danes se je v večjem delu naših gora že pooblačilo, a je oblačnost nad našimi najvišjimi vrhovi. Popoldne se bodo pojavljale manjše padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1800 metrov. V visokogorju lahko zapade kakšen centimeter snega. Trenutno je veter šibak, popoldne pa bo zlasti v visokogorju zapihal okrepljen severnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 4, na 2500 metrih okoli -2 stopinji Celzija.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno in hladnejše vreme. Pihal bo šibak, v visokogorju tudi zmeren severozahodnik. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 0, na 2500 metrih okoli -7 stopinj Celzija. Za konec tedna kaže na precej sončno vreme, zlasti v soboto popoldne bo povečana koprenasta oblačnost. Občutno topleje bo. Ničta izoterma bo na nadmorski višini od 2500 do 3200 metrov. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri.

Snežna odeja se danes in v petek ne bo kaj dosti spreminjala. Ob nočni razjasnitvi in ohladitvi bo sneg tudi v sredogorju pomrznil. Večje spremembe bodo ob koncu tedna, ko so pričakovane povsem pomladanske razmere. Nevarnost proženja snežnih plazov se bo zaradi dnevne otoplitve zlasti nad gozdno mejo povečala in bo sredi dneva in popoldne zmerna, druge stopnje. Ker bo zrak razmeroma suh, večjih splazitev ni pričakovati. V senčnih legah se snežna odeja ne bo kaj dosti spreminjala.