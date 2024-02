Slovenski odbojkarji bodo drugi turnir igrali v Fukuoki

Ljubljana, 1. februarja - Drugi turnir elitne lige narodov za moške bo gostila japonska Fukuoka, so sporočili iz Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB). Slovenski odbojkarji, ki so tudi lani gostovali na Japonskem, se bodo pomerili s Turčijo, Brazilijo, Japonsko in Bolgarijo, so sporočili s krovne slovenske zveze OZS.