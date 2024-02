Na Tajskem izpustili člane do Putina kritične beloruske skupine

Bangkok, 1. februarja - Člani rusko-beloruske rokovske skupine Bi-2, kritične do ruskega predsednika Vladimirja Putina in vojne v Ukrajini, ki so jih prejšnji teden pridržali na Tajskem, so danes odpotovali v Izrael. Tajske oblasti so kot razlog za pridržanje navedle neustrezno delovno dovoljenje članov skupine, poročajo tuje tiskovne agencije.