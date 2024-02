Na posvetu podravskih občin poudarili pomen skupnostnega pristopa pri rabi OVE

Maribor, 4. februarja - Projekte rabe obnovljivih virov energije (OVE) je treba ob pripravljenosti v lokalnem okolju načrtovati po modelu energetskih skupnosti. Pri tem sta pomembni ustrezna komunikacija ter podpora države in lokalnih skupnosti, so poudarili na nedavnem posvetu podravskih občin o umeščanju vetrnih in drugih energetskih objektov v prostor.